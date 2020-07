L’Atalanta e il sorteggio di Champions: ecco tutte le regole. Lo abbiamo simulato: firmereste per questo esito? (Di venerdì 10 luglio 2020) Per la prima volta nella sua storia, oggi l’Atalanta affronterà un sorteggio di Champions League senza partire da una condizione di inferiorità: nel sorteggio dei quarti di finale della coppa delle grandi orecchie, in programma alle ore 12 dalla sede ... Leggi su ecodibergamo

sportli26181512 : Atalanta, il dg Marino: 'Sorteggio Champions? Non pensiamoci. Qua l'euforia non esiste...': Umberto Marino, diretto… -