La Zipline di Sauris, 2,5 km di adrenalina pura, da sabato 11 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) 2,5 km di adrenalina pura: un’avventura che ti lascerà senza fiato, tra paesaggi suggestivi e alta velocità.La Zipline di Sauris è un’esperienza mozzafiato che inizia nel cuore delle montagne friulane, fra i boschi del Monte Ruke, con il profumo dei pini e il suono dei campanacci dai pascoli vicini.Dopo due voli sospesi sopra ad abeti secolari, la Zipline attraversa il più suggestivo dei panorami: il bosco infatti si apre e lascia spazio al lago di Sauris, con un volo di più di mille metri sospeso sopra le sue acque cristalline. L’esperienza perfetta per chi cerca emozioni fortiI primi due tratti della Zipline sorvolano la dorsale del monte Ruke, per un’esperienza adrenalinica di totale immersione nella ... Leggi su udine20

