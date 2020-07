La cefalea è malattia sociale e invalidante, lo dice la legge (Di venerdì 10 luglio 2020) Non è un semplice mal di testa. La cefalea cronica è molto di più e in Italia anche, ufficialmente, malattia sociale considerata invalidante. Lo dice la legge, approvata definitivamente dal Senato l’8 luglio. Solo due i voti contrari a dimostrazione che il problema è sentito da molti. L’Italia è il primo paese europeo a votare un provvedimento simile. Leggi su vanityfair

ilpost : Il Parlamento ha approvato una legge che riconosce la cefalea cronica come una malattia sociale - Ettore_Rosato : La #cefalea cronica è una malattia sociale, da oggi legge dello Stato, una decisione di buonsenso. Ne soffrono tant… - HuffPostItalia : La cefalea cronica è malattia sociale: il Senato ha approvato la legge - Fedescony : La #cefalea, l'#emicrania, viene riconosciuta dallo Stato italiano come malattia sociale. Dopo anni di battaglia, v… - tixxxtweety : Il Parlamento ha approvato una legge che riconosce la cefalea cronica come una malattia sociale - Il Post -