Il primo concerto di Vasco a San Siro 30 anni fa, il 10 luglio 1990 il Kom riscrive la storia (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono passati 30 anni dal primo concerto di Vasco Rossi a San Siro, quello con il quale ha riscritto la storia della musica live in Italia. Nel 2020, i grandi successi dal vivo del Kom sono un'abitudine, ma c'è stato un tempo in cui non è stato così, almeno prima del 10 luglio 1990, quello in cui si celebra il debutto del rocker di Zocca al Meazza. In Italia si sono appena conclusi i Mondiali di Calcio ed è quindi il momento di tornare alla musica dal vivo, avviata dal concerto evento di Madonna che era stato presentato come la controparte di un match che è stato vinto a sorpresa dal Kom, in un periodo nel quale era tutt'altro che sulla cresta dell'onda e con le vendite di Liberi Liberi che erano ... Leggi su optimagazine

SkyTG24 : 30 anni fa Vasco Rossi a San Siro: un concerto che ha fatto la storia - teatrolafenice : ?? A Venezia fece rappresentare il suo primo grande successo, ovvero 'Agrippina'. Giovedì e sabato Händel torna tra… - Giacomo_Brunoro : RT @biondox: ... il vecchio rock italiano, forse un po' imbolsito, rappresentato dal 38enne Vasco che in quell'estate del 1990 era tutt'alt… - PaolaAvramo : RT @SkyTG24: 30 anni fa Vasco Rossi a San Siro: un concerto che ha fatto la storia - nickintrip17 : RT @gippu1: La sera di #30annifa, 10 luglio 1990, cambia la storia della musica italiana, o perlomeno della musica dal vivo: Vasco si prend… -

Ultime Notizie dalla rete : primo concerto Primo concerto all’Arena estiva il Resto del Carlino I teatri di Siena ripartono in sicurezza con gli spettacoli dal vivo

Dopo l’apertura dei musei cittadini la cultura senese riparte da un ricco programma di eventi estivi che si svolgeranno dal 9 luglio al 9 settembre. Musica e teatro all’aperto, sotto le stelle, da viv ...

Marrubiu "riparte" con otto appuntamenti sotto le stelle

"Otto appuntamenti fra il centro abitato e la frazione di Sant'Anna per dare un altro importante segnale di ripartenza alla nostra comunità e per favorire ancora il ritorno alla normalità dei nostri c ...

Dopo l’apertura dei musei cittadini la cultura senese riparte da un ricco programma di eventi estivi che si svolgeranno dal 9 luglio al 9 settembre. Musica e teatro all’aperto, sotto le stelle, da viv ..."Otto appuntamenti fra il centro abitato e la frazione di Sant'Anna per dare un altro importante segnale di ripartenza alla nostra comunità e per favorire ancora il ritorno alla normalità dei nostri c ...