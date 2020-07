Il Lucca Comics si farà: in programma dal 29 ottobre (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Lucca Comics & Games cambia e si fa in quattro. In programma dal 29 ottobre al 1 novembre, la kermesse sarà presente online, dal vivo, diffusa e on air. Inconsueta, a partire dalla data di inizio – posticipata di un giorno rispetto a quanto annunciato a fine 2019 – perché prevede quattro eventi in uno, sempre ricca di contenuti, nel rispetto della sicurezza e della salute della community: autori, espositori, visitatori. “Il dialogo con la community finalizzato a individuare le necessità a cui risponde il festival è servito a rafforzare l’idea che la sfida è quella con il concept della manifestazione a cui siamo abituati”, ha raccontato Emanuele Vietina, direttore del festival. “L’obiettivo è, e sarà, crossmedializzare l’evento crossmediale – ha continuato Vietina – offrire quello che Lucca solitamente dava tramite un unico momento, attraverso molteplici piattaforme la cui somma delle parti possa riprodurre l’effetto Lucca”.IL PROGRAMMA Leggi su dire

