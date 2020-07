Highlights e gol Juve Stabia-Entella 1-1, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Juve Stabia-Entella, match del Romeo Menti valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, terminato in parità sul punteggio di 1-1: all’iniziale vantaggio siglato da Mazzitelli risponde Forte su calcio di rigore. Un punto che serve poco ad entrambe le squadre, soprattutto alle vespe che rischiano di sprofondare in classifica. Le due formazioni inizia la gara in modo non troppo esaltante, giocando a ritmi molto bassi e creando poche occasioni. Dopo delle buone iniziative delle vespe, sono i liguri, in maniera abbastanza fortuita, a passare in vantaggio con Mazzitelli, il quale lascia partire un cross, che grazie ad una deviazione si insacca alle spalle di Provedel. Nella ripresa, dopo ... Leggi su sportface

DIRETTA STREAMING – Spezia – Cosenza – Risultato LIVE - Gol e Highlights Obiettivi differenti per Spezia e Cosenza , squadre che si affronteranno oggi venerdì 10 luglio in un incontro valido per la Serie B. Stato di forma delle squadre Spezia reduce da due sconfitte di fila, ma comunque in piena ...

Obiettivi differenti per e , squadre che si affronteranno oggi venerdì 10 luglio in un incontro valido per la Serie B. Stato di forma delle squadre reduce da due sconfitte di fila, ma comunque in piena ... DIRETTA STREAMING – Pordenone – Pisa – Risultato LIVE - Gol e Highlights Ottima forma per le due squadre che andranno ad affrontarsi oggi presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, che ospiterà l’incontro tra Pordenone e Pisa , due formazioni che hanno reso probabilmente oltre le ...

Ottima forma per le due squadre che andranno ad affrontarsi oggi presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, che ospiterà l’incontro tra e , due formazioni che hanno reso probabilmente oltre le ... DIRETTA STREAMING – Pescara – Perugia – Risultato LIVE - Gol e Highlights Sfida di “mezza classifica” quella tra Pescara e Perugia, entrambe piazzate a metà graduatoria ma con un futuro ancora da decidere. Il match tra le due squadre avrà inizio alle ore 21.00 di venerdì 10 ...

zazoomblog : DIRETTA STREAMING – Spezia – Cosenza – Risultato LIVE Gol e Highlights - #DIRETTA #STREAMING #Spezia #Cosenza - CasoneRoberto : Sky. Riassunto ultima giornata. Tutte dico tutte le partite presentate con interviste commenti e highlights. Indovi… -