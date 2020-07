GP Stiria 2020, Verstappen: “Oggi sensazioni migliori: la direzione è quella giusta” (Di venerdì 10 luglio 2020) “La scorsa settimana non eravamo contenti della macchina, oggi le sensazioni sono migliori. Abbiamo cercato di sistemare alcune cose e la direzione è quella giusta“. Lo ha dichiarato Max Verstappen al termine delle prove libere 2 del Gran Premio di Stiria dove il pilota olandese della Red Bull ha fatto registrare il miglior tempo in 1’03″660. “Se abbiamo il pacchetto per vincere? Lo scopriremo domenica ma sicuramente questo weekend è partito in maniera molto positiva – ha aggiunto Verstappen ai microfoni di Sky Sport F1 -. Non so se questo tempo potrebbe valere la pole position perché se domani non potremo qualificarci penso che la qualifica verrà eventualmente spostata a domenica mattina”. Leggi su sportface

SkySportF1 : La @ScuderiaFerrari porta aggiornamenti per l'#AustrianGP: e #Vettel strizza l'occhio a @redbullracing Il commento… - SkySportF1 : Il venerdì inizia a tinte rosa (?? #FP1) @ScuderiaFerrari al lavoro sul nuovo materiale I risultati ?… - SkySportF1 : Red Bull e Leclerc davanti a Spielberg (-45' ?? #FP1) E in pista anche Robert Kubica Il LIVE ?… - dinoadduci : F.1, GP Stiria - Verstappen il più veloce nelle Libere 2 - infoitsport : GP Stiria 2020 – Risultati PL2 -