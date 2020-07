FMI, debito pubblico globale record. Ripresa a rischio con prematuro stop stimoli (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – All’emergenza coronavirus la politica ha risposta in modo “senza precedenti” stanziando 11.000 miliardi di dollari. La risposta però “ha anche contribuito a far schizzare il debito pubblico globale al livello più alto della storia, sopra il 100% del PIL mondiale, superano il picco del dopo Seconda Guerra Mondiale”. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (FMI), sottolineando che il debito è salito al 101,5% del PIL globale. Nonostante la forte risposta all’emergenza, “la necessità di azioni di bilancio non finisce qui perché non siamo ancora fuori dai guai. Anche se molti paesi stanno uscendo dl Grande Lockdown, in assenza di un soluzione alla crisi sanitaria restano forti incertezze sulla strada della ... Leggi su quifinanza

