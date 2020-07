Dieta ricca di fibre e acqua per sgonfiarsi e aiutare l’intestino (Di venerdì 10 luglio 2020) Fare attenzione all’apporto di fibre e acqua nella Dieta è molto importante e permette di ottenere risultati quando si punta a sgonfiare la pancia e a migliorare l’efficienza dell’intestino. Fondamentale a tal proposito è agire in maniera personalizzata. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, per alcune persone, come per esempio per chi soffre di sindrome dell’intestino irritabile, l’integrazione non ragionata di fibre può rivelarsi addirittura dannosa, con conseguenze come il gonfiore addominale e la dissenteria. Se si tende a soffrire di diarrea e flatulenza e non si hanno problemi come quello sopra descritto, il consiglio migliore è quello di orientarsi verso le fibre insolubili, come per esempio la cellulosa (tra le sue fonti ... Leggi su dilei

