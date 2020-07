Circoscrizione 2, cade ancora il numero legale: la maggioranza non risponde all’appello. M5s: “Il Pd non voleva votare nostro Odg” (Di venerdì 10 luglio 2020) cade nuovamente il numero legale in Circoscrizione 2 a Torino durante la seduta del consiglio. Per il Movimento Cinque Stelle la colpa è della maggioranza del Partito Democratico che non avrebbe avuto intenzione di votare un ordine del giorno a firma pentastellata, preferendo la chiusura, l’ennesima, dei lavori. Spiegano i Cinque Stelle: “Durante il consiglio della Circoscrizione 2 di giovedì 9 luglio 2020, abbiamo presentato l’ordine del giorno per l’istituzione dei Vigili di quartiere a Mirafiori Sud nel quale si richiedeva anche un potenziamento di organico per assolvere il ruolo”. “Al momento di discutere il nostro atto è stato chiesto dalla presidente Bernardini di ritirare il documento ... Leggi su nuovasocieta

