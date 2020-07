Brescia-Roma, i convocati di Diego Lopez: out Cistana, Alfonso, Bisoli e Balotelli (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono ventidue i calciatori convocati dall’allenatore Diego Lopez per il match che vedrà il suo Brescia e la Roma scendere in campo allo stadio Rigamonti alle 19:30 di sabato 11 luglio in occasione della trentaduesima giornata di Serie A. All’elenco assenti Alfonso, Cistana, Bisoli e Balotelli. Ecco i convocati: Portieri: Joronen, Andrenacci.Difensori: Sabelli, Mateju, Gastadello, Chancellor, Mangraviti, Martella, Semprini, Papetti.Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Ghezzi, Skrabb, Viviani, Dessena, Bjarnason.Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé. Leggi su sportface

