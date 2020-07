Verona-Inter: Lazovic che gol, Skriniar beffato e Hellas in vantaggio (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Bastano appena tre minuti e l’Hellas Verona passa in vantaggio. Al Bentegodi l’Inter va immediatamente sotto grazie a una vera e propria magia di Lazovic. Dribbling da urlo su Skriniar che va completamente su di giri e Lazovic davanti ad Handanovic non sbaglia. Destro potente e chirurgico per l’1-0 da parte dei padroni di casa. Leggi su sportface

