Milan, Scaroni: "Rangnick o Pioli? Decide Gazidis, Elliott si fida di lui. Il nuovo stadio sarà pronto nel 2024" (Di giovedì 9 luglio 2020) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport nel corso della quale ha analizzato l'ottimo momento della squadra rossonera ma ha anche parlato degli ambiziosi progetti della società in vista del futuro. "La vittoria sulla Juve? Quando ci si sveglia dopo aver vinto, si sta molto meglio. È stato un partitone memorabile, di quelli che ricorderemo per anni. Ho parlato con Pioli: gli ho fatto i complimenti, anche chi non ha giocato benissimo... Leggi su 90min

Corriere : Scaroni: «Con la Juve vittoria storica. Lo stadio nuovo? Ci pagherà un’intera squadra» - PietroMazzara : Scaroni non smentisce l’arrivo di Rangnick e il #Milan ha avviato i discorsi con l’#Eintracht per #Rebic. Possibile… - dragonerossoen1 : RT @CalcioFinanza: Scaroni: «Da Covid danni per 30 milioni per il Milan, ma con Elliott il futuro non è a rischio» - _intermagazine : Nuovo Stadio, Scaroni (presidente Milan): “Siamo sulla strada giusta. Pronto entro il 2024” - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Scaroni: «Nuovo San Siro nel 2024: fondamentale per ricavi»: Paolo Scaroni, presiden… -