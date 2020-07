Jessica Lopes, Miss BumBum svela: “Mi hanno accusato di aver inventato il cancro per notorietà” (Di giovedì 9 luglio 2020) Jessica Lopes è stata per due volte Miss BumBum per l’Inghilterra a una competizione internazionale in Brasile. Purtroppo, però, la donna ha subìto anche il dramma del cancro. E ora, 4 anni dopo averlo sconfitto, ha svelato un retroscena sulla sua malattia. Jessica Lopes: ecco cosa è successo La Miss BumBum Jessica Lopes ha avuto il cancro alla cervicale. Si tratta di una malattia gravissima. In più, per una persona che lavora con la propria immagine e incoronata come la regina del “Lato B” perfetto in Brasile per ben due volte, il cancro è stato ancora più ... Leggi su nonsolo.tv

