Il governo alla resa dei conti oggi con Autostrade, ultimatum di Conte: «Senza una proposta, via la revoca» (Di giovedì 9 luglio 2020) Il governo prova ad accelerare la trattativa sulla concessione per Autostrade, con la convocazione per oggi pomeriggio al ministero dei Trasporti dei vertici di Aspi. Sarà una sedia scomoda per i manager, dopo la la decisione di ieri della Consulta, che ha dichiarato legittimo escludere il concessionario per la ricostruzione del nuovo ponte Morandi. E Il presidente del Consiglio, da Madrid, dove si trovava per un incontro bilaterale con Pedro Sanchez, ha subodorato la tensione che da Genova si è propagata nel resto del Paese. Così, Giuseppe Conte si è inserito nella vicenda, attribuendo le responsabilità di questo marasma alla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: «Io sono stato molto chiaro, ho ... Leggi su open.online

