Fortnite Stagione 3: Completa un giro a Massacro in Motoscafo (Di giovedì 9 luglio 2020) A partire da oggi sono disponibili le Sfide della Settimana 4 per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, e come sempre vogliamo condividere con voi le nostre Guide, partendo dalla Sfida che richiede di Completare un giro in Motoscafo. Prima di proseguire nella lettura, avete già dato un’occhiata alla nostra Recensione di Fortnite? Guida alla Sfida Completa un giro a Massacro in Motoscafo Questa è la prima Sfida della Stagione incentrata sul Motoscafo. Tutto quello che dovete fare per Completarla è di atterrare a Massacro, il laghetto situato tra Lago Languido e Brughiere Brumose, dopo di che prendere un ... Leggi su gamerbrain

