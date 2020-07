Farmaci: l’Ema approva delle misure per limitare le nitrosammine nei medicinali (Di giovedì 9 luglio 2020) Arriva il parere dell’Agenzia europea dei medicinali sulla presenza di nitrosammine, composti potenzialmente cancerogeni, nei medicinali. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha emesso un parere che impone alle aziende di adottare misure per “limitare il più possibile la presenza di nitrosammine nei medicinali ad uso umano e garantire che i livelli di queste impurezze non superino i limiti prestabiliti”. Tali misure, si legge in una nota, garantiranno che le nitrosammine non siano presenti o siano presenti al di sotto dei livelli identificati per proteggere la salute pubblica. Le aziende dovranno “disporre di strategie di controllo adeguate a prevenire o ... Leggi su meteoweb.eu

