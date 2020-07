Coronavirus, anche oggi OTTIME NOTIZIE: la ritirata continua, diminuiscono i ricoveri in tutti i reparti e in tutt’Italia [DATI] (Di giovedì 9 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 12 morti, 338 guariti e 229 nuovi casi su 52.552 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,43% dei test processati. Oltre la metà dei nuovi casi (119) si sono verificati in Lombardia, poi 29 in Emilia Romagna, 28 nel Lazio e 16 in Piemonte. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 242.363 casi totali 34.926 morti 193.978 guariti continua a diminuire il numero delle persone attualmente positive: ad oggi, infatti, in Italia abbiamo 13.459 soggetti positivi al Covid-19. Questi pazienti sono così suddivisi: 871 ricoverati in ospedale (6,5%) 69 ricoverati in terapia intensiva (0,5%) 12.519 in isolamento domiciliare ... Leggi su meteoweb.eu

ItaliaViva : Ho fatto la scelta di destinare 430 mln di Euro per non far pagare i contributi per sei mesi a quei settori che più… - dellorco85 : In Brasile nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 20.229 contagi. Anche #Bolsonaro (da sempre contrario al lo… - Piu_Europa : Auguri sinceri di pronta guarigione al presidente brasiliano #Bolsonaro risultato positivo al #covid. Il… - MonicaMofanta : RT @darioconte66: I serbi si sono ribellati al secondo #lockdown. Governo fa marcia indietro. Vediamo se anche noi italiani avremo le palle… - LucyMilano92 : RT @darioconte66: I serbi si sono ribellati al secondo #lockdown. Governo fa marcia indietro. Vediamo se anche noi italiani avremo le palle… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus: anche oggi zero contagi in Trentino la VOCE del TRENTINO Spiagge libere, controlli intensificati nei weekend. Multe fino a mille euro

Anche in queste spiagge valgono le norme generali poste contro la diffusione del Covid 19, in vigore anche per Palombina, Collemarino e Torrette, ovvero “È fatto divieto di accedere alle spiagge del ...

Coronavirus, anche oggi in Calabria 1 solo nuovo caso positivo sempre in Provincia di Reggio: aumentano i tamponi, situazione sempre confortante

Arriva anche oggi dalla provincia di Reggio Calabria il nuovo positivo certificato in Calabria dal bollettino del dipartimento salute della Regione. Infine restano 24 le persone positive al Covid-19 ...

Anche in queste spiagge valgono le norme generali poste contro la diffusione del Covid 19, in vigore anche per Palombina, Collemarino e Torrette, ovvero “È fatto divieto di accedere alle spiagge del ...Arriva anche oggi dalla provincia di Reggio Calabria il nuovo positivo certificato in Calabria dal bollettino del dipartimento salute della Regione. Infine restano 24 le persone positive al Covid-19 ...