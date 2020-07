Aspi, 'no alla revoca tout court Costerebbe una valanga di miliardi' (Di giovedì 9 luglio 2020) Il dossier Autostrade va chiuso. Ma la fantasia al potere non porta lontano, “serve pragmatismo e buon senso”. Lo dice ad Affaritaliani.it il deputato Davide Gariglio, capogruppo del Pd in commissione Trasporti, all’indomani dell’affidamento della gestione del Ponte Morandi ad Autostrade per l’Italia da parte del titolare del dicastero di Porta Pia Paola De Micheli, ma soprattutto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Prodi e la sinistra bussano alla por… - eziomauro : Indagato Tomasi, ad di Aspi per attentato alla sicurezza e frode nelle forniture - cardellino95 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Prodi e la sinistra bussano alla porta di Ber… - Ettore572 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Prodi e la sinistra bussano alla porta di Ber… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Prodi e la sinistra bussano alla por… -