Ancelotti: «James Rodriguez? Mi perseguita come voce di mercato» (Di giovedì 9 luglio 2020) Carlo Ancelotti ha parlato al The Guardian di James Rodriguez possibile nuovo acquisto dell’Everton nella prossima stagione Sulle pagine del Guardian Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez. Il colombiano è esploso sotto la sua gestione al Real Madrid e poteva seguirlo prima al Napoli e ora all’Everton. Queste le parole del tecnico dei Toffees. «James Rodríguez? Mi piace molto come giocatore. Quando ho lasciato Madrid, James Rodríguez mi ha seguito a Monaco . Ma mi ha seguito come voce di mercato anche al Napoli e ora mi sta seguendo all’Everton, ma sono solo voci. Devo essere sincero, mi ... Leggi su calcionews24

NapoliInsider : Ancelotti su James Rodriguez: 'Mi piace, ma sono solo voci. A Napoli...' - news24_napoli : Ancelotti su James Rodriguez: ‘Mi piace, ma sono solo voci. A Napoli… - BombeDiVlad : ????? Carlo #Ancelotti chiude ad #JamesRodriguez ?? ?? Non esclude #Rabiot o #ThiagoSilva ?? Tutti i dettagli nell'art… - Noovyis : (Ancelotti: “James Rodriguez? E’ un calciatore che mi piace davvero, ma rimarrà al Real”) - - GandiniG : @partenopeo1973 @MammaUltra Oddio, anche Ancelotti annunciò James -