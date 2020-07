A Pomigliano col partito di Bibbiano (Di giovedì 9 luglio 2020) Che all’idea non sia pregiudizialmente ostile, anzi tutt’altro, lo dimostra il fatto che perfino nella sua città natale, in quel feudo che è diventato piccolo epicentro della politica italiana, Luigi Di Maio abbia deciso che sì, è il caso di provare ad allestire un accordo col Pd. Ed è così che il m Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Pomigliano col

Il Foglio

La storia si ripete, e chi non la conosce, o fa finta di non saperla, tante volte ricorre nello stesso errore ed orrore del passato. Sabato 11 Luglio a Pomigliano d’Arco, storica città che ha dato lus ...Il Pianura Calcio è lieto di comunicare ai propri sostenitori, a siti ed organi d’informazione l’avvenuto tesseramento per la stagione 2020-2021 dei seguenti calciatori: 1 Orazio”Cobra”Grezio attaccan ...