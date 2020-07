A Milano l'aeroporto di Linate riapre il 13 luglio con 10 voli l'ora (Di giovedì 9 luglio 2020) È ufficiale: l’aeroporto milanese di Linate riaprirà il 13 luglio. L’Enac ha infatti inviato una lettera alla Sea, società che gestisce gli scali milanesi, confermando la data di riapertura dello scalo chiuso dal 16 marzo.L’aeroporto avrà un’operatività di 5 voli in arrivo e 5 in partenza ogni ora. Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : A Milano l'aeroporto di Linate riapre il 13 luglio con 10 voli l'ora - aptlombardi : RT @leonard_berberi: Ora è ufficiale: l’aeroporto di Milano #Linate riapre il 13 luglio con 10 movimenti orari (5 decolli, 5 atterraggi). L… - PeppePassigatti : RT @leonard_berberi: Ora è ufficiale: l’aeroporto di Milano #Linate riapre il 13 luglio con 10 movimenti orari (5 decolli, 5 atterraggi). L… - UiltPiloti : RT @leonard_berberi: Ora è ufficiale: l’aeroporto di Milano #Linate riapre il 13 luglio con 10 movimenti orari (5 decolli, 5 atterraggi). L… - KSteve4 : RT @leonard_berberi: Ora è ufficiale: l’aeroporto di Milano #Linate riapre il 13 luglio con 10 movimenti orari (5 decolli, 5 atterraggi). L… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano aeroporto

E’ online il videoclip di Baby K Non mi basta più, firmato da Andrea Folino e con la partecipazione di Chiara Ferragni. Il film esplora la dimensione del viaggio, che, proprio come la felicità, è prim ...Milano, 9 luglio 2020 - Nuova coppia e nuova hit dell'estate 2020: è finalmente online il videoclip di "Non mi basta più", la canzone di Baby K con la partecipazione di Chiara Ferragni. Il progetto mu ...