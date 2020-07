A L’Aquila la presentazione del volume “Italia ante covid” di Goffredo Palmerini (Di venerdì 10 luglio 2020) Sabato 18 luglio, alle ore 18, l’evento in Piazza Duomo – Libreria Maccarrone, con Lina Palmerini L’AQUILA – Sarà presentato a L’Aquila sabato 18 luglio, alle ore 18, “Italia ante Covid” (One Group Edizioni), il nuovo libro di Goffredo Palmerini, all’esterno della Libreria Maccarrone in Piazza Duomo. Una soluzione singolare rispetto a tutti gli altri eventi che hanno riguardato i libri del giornalista e scrittore aquilano, come d’altronde è singolare la situazione che stiamo vivendo in tempo di pandemia che da un lato impegna ad osservare le disposizioni di sicurezza e dall’altro a consentire la partecipazione più ampia del pubblico, sempre numeroso alle presentazioni dei volumi di Palmerini. Per la ... Leggi su laprimapagina

