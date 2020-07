Una corretta idratazione è un’arma per combattere stress e insonnia (Di mercoledì 8 luglio 2020) È appena un mese che il nostro paese ha ricominciato a respirare una parvenza di normalità. Dopo sforzi e limitazioni, ai quali gli italiani sono stati chiamati a resistere, finalmente si può tornare lentamente a godersi le piccole gioie della vita quotidiana. Tuttavia, il lockdown ha inferto un forte colpo psicologico al nostro paese con un sensibile aumento di casi di stress, ansia e disturbi del sonno: sofferti dal 60% degli italiani secondo un recente studio dell’Istituto Piepoli, commissionato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Disagi importanti, da affrontare con gli giusti strumenti a seconda della loro gravità. C’è un gesto quotidiano che ci può aiutare quando parliamo di stati di ansia e problemi di sonno: bere un giusto quantitativo di acqua. Spesso sottovalutata, la corretta idratazione ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - La corretta idratazione è una preziosa alleata nel mantenimento del nostro equilibrio psico-fisico. E' quanto sottolinea l'Osservatorio San Pellegrino, ricordando che il lock ...