Sorrentino, Napoli e Maradona: Così torno a casa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Prima o poi doveva accadere, e ora accade: la passione sviscerata di Paolo Sorrentino per il Napoli e per gli anni mitici di Maradona diventa un film. Il calciatore argentino è fonte di ispirazione cinematografica da anni (il bellissimo film 2019 di Asif Kapadia, quello ormai del 2008 di Emir Kusturica, tra i tanti) ma questo di Sorrentino, annunciato oggi, sara’ diverso da tutti gli altri proprio perche’ il premio Oscar della Grande Bellezza è un tifoso accanito. Ricevendo la statuetta ringraziò nell’ordine Fellini, i Talking Heads, Scorsese e Maradona (familiari a parte). E dunque ‘E’ stata la mano di Dio’, le cui riprese sono imminenti, sara’ prima di tutto un grande atto di fede. E poi c’è il ritorno a ... Leggi su ildenaro

