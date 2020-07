Seamus Finnigan diventa papa! L’attore di Harry Potter lo svela su Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’attore Devon Murray, che ha interpretato Seamus Finnigan negli otto film di Harry Potter, ha annunciato che aspetta il suo primo figlio con la sua ragazza Shannon McCaffrey. Sarà la prima volta che la star diventerà papà e non ha potuto nascondere il suo entusiasmo, come ha annunciato oggi sul suo account ufficiale di Instagram. … L'articolo Seamus Finnigan diventa papa! L’attore di Harry Potter lo svela su Instagram Curiosauro. Leggi su curiosauro

