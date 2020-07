"Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese", dice Berlusconi (Di mercoledì 8 luglio 2020) In un'intervista al Corriere della Sera il leader di Forza Italia Silvio Berlusocni dice che se dovesse arrivare in Parlamento il voto sull'utilizzo di quelle risorse da destinare alla sanità, cioè il Mes, Forza Italia voterebbe “certamente a favore, ma solo perché è il bene dell'Italia, perché sarebbe assurdo privare proprio in questo momento, solo per fare due esempi, la sanità della Campania di 2.725 milioni e quella della Puglia di 2.450 milioni” e che in questo caso specifico “gli schieramenti, le tattiche politiche, le alleanze non c'entrano” assolutamente nulla perché “il voto sul Mes non ha alcun significato di politica interna”. In quest'ambito, quello dell'esecutivo, Berlusconi resta invece persuaso che “le contraddizioni” tra Pd e 5Stelle “prima o poi si ... Leggi su agi

Corriere : Berlusconi: «Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese, le alleanze non c’entrano» - Daniele_Manca : Parla Berlusconi: «Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese, le alleanze non c’entrano», @Tommasolabate - eizaghi : «Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese Le alleanze non c’entrano» (Corriere della Sera ), 08 lug 2020 Ma e… - summo_t : RT @Agenzia_Italia: 'Noi voteremmo sì al #Mes per il bene del Paese', dice #Berlusconi - fisco24_info : 'Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese', dice Berlusconi: In un'intervista al Corriere della Sera il lead… -