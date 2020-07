Nainggolan: «Si parla sempre di me. Io e Ribery? Bello giocare con i campioni» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Radja Nainggolan ha parlato al termine della sfida contro il Cagliari: le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Il pareggio secondo me è giusto, abbiamo avuto entrambi una grande occasione nel primo tempo, e due palle gol chiare nel secondo. Chi faceva gol prima oggi vinceva la partita, era così. Si gioca ogni tre giorni, e se non si è attrezzati si fa più fatica. Comunque stiamo finendo il campionato, che è la cosa più importante, ora proviamo a migliorare la classifica». OBIETTIVO – «Non si deve guardare chi è più forte o no, ma chi sta meglio fisicamente. Vogliamo ... Leggi su calcionews24

