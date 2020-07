L'invito a Palazzo (Chigi) sfarina la Destra (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anche l’opposizione nel suo piccolo litiga. Le frizioni Pd-Cinquestelle sulla gestione del nuovo ponte di Genova fanno passare in sordina la giornata di passione vissuta dal centroDestra. L’invito del premier Giuseppe Conte alla coalizione Berlusconi-Salvini-Meloni – convocata a Palazzo Chigi per domani pomeriggio - scatena nei destinatari una ridda di ripicche, gelosie, personalismi. Ed equivoci.La leader di FdI accetta prontamente con richiesta aggiuntiva di riunione in streaming. Il leader della Lega, invece, dice no: il “signor Conte” è “un chiacchierone”, prima mantenga le promesse su Cig e cantieri, e loro non sono “a disposizione di nessuno”. Segue irritazione reciproca mentre Forza Italia, basita, sta alla finestra. A quel punto Conte, da Madrid, trova ... Leggi su huffingtonpost

