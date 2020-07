L’imprenditore di Mira positivo al Coronavirus e la paura di un focolaio in Riviera del Brenta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un noto imprenditore di Mira con interessi economici in un paese africano è stato trovato positivo a COVID-19 al suo arrivo in Africa dove le autorità sanitarie dell’aeroporto lo hanno sottoposto al tampone. La notizia, spiega oggi il Corriere del Veneto, si è diffusa velocemente nel Veneziano e in particolare nella Riviera del Brenta. Non è tuttavia la frequentazione dell’Africa a destare preoccupazione in Riviera ma è una cena: un evento di una settimana fa – poco prima che l’imprenditore prendesse l’aereo -in un ristorante del territorio a cui l’uomo ha partecipato insieme a molte persone che ora sono sotto la lente d’ingrandimento dell’Usl che ha subito attivato un’indagine epidemiologica con tamponi a tappeto. Anche perché la vicenda è ... Leggi su nextquotidiano

