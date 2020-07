Lazio, Diaconale rincara la dose: “ammonizioni chirurgiche col Torino, il rigore di ieri non c’era” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Lazio non sta di certo attraversando un buon momento, ieri è arrivata la pesante sconfitta contro il Lecce che ha complicato la corsa scudetto. La dirigenza è anche delusa per alcuni errori arbitrali, Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, intervenuto a Radio Punto Nuovo rincara la dose. “Ammonizioni chirurgiche col Torino. Nessun complotto, ma la ripresa del campionato è stata faticosa anche per gli arbitri. Il rigore non c’era, che sia poi stato sbagliato è un altro paio di maniche. Bisogna rivedere le regole, se il tocco di mani è sempre rigore, che venga stabilito. È chiaro che i giocatori non possano tagliarsi le braccia, poi se ... Leggi su calcioweb.eu

TuttoMercatoWeb : Diaconale attacca: 'Chi è andato all'estero si è potuto allenare, i giocatori della Lazio no' - tuttosport : #Lazio, #Diaconale: 'Rigore del #Lecce non c'era. Con #Torino gialli chirurgici' - tuttosport : #Diaconale , stoccata alla #Juve : “ #Lazio favorita? Lo strapotere è di altri” ?? - cmdotcom : Diaconale: '#Lazio penalizzata? Ammonizioni chirurgiche contro il Toro. E il rigore per il #Lecce non c'era'… - CalcioWeb : #Lazio, #Diaconale rincara la dose: 'ammonizioni chirurgiche col Torino, il rigore di ieri non c'era' - -