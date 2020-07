Juventus, polemiche sotto al post di Douglas Costa: “Pensa a giocare, non alla fidanzata” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un post romantico per celebrare l’amore per la sua fidanzata rovinato da qualche polemica di troppo. È accaduto su Instagram sotto al post dell’anniversario di Douglas Costa con sua moglie: un utente ha commentato con tono polemico “pensa a giocare e poi pensi alla tua fidanzata“, denotato scarso impegno in campo da parte dell’esterno brasiliano. sotto al commento, però, diversi tifosi bianconeri hanno difeso Douglas Costa rispondendo alla contestazione da parte dell’utente. Leggi su sportface

