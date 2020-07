Il virus e i nuovi confini tra sinistra e destra (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non è così difficile capire perché ci siano due sensibilità diverse nella reazione all’epidemia. A sinistra si crede nell’uso razionale di strumenti preventivi, al principio di precauzione, al concetto di cura di sé e degli altri, e alla comunità. Di qui propensione maggiore a usare mascherine, a di Leggi su ilfoglio

Agenzia_Ansa : Il nuovo virus scoperto in Cina non è solo, se ne temono altri Dai maiali alle zanzare i nuovi serbatoi, come vasi… - zazoomblog : Virus in Italia 138 nuovi casi e 30 morti. Calano i ricoverati - #Virus #Italia #nuovi #morti. #Calano - Scalasnico : @Cartabiancarai3 quanti di questi nuovi contagi finiscono in terapia intensiva? Perché sinceramente vorremmo dei da… - zazoomblog : Virus in Italia 138 nuovi casi e 30 morti. Calano i ricoverati - #Virus #Italia #nuovi #morti. #Calano - deborastracqua : RT @lucarallo: «Il presente è diventato profondamente digitale. I virus biologici sono rivoluzionari, hanno cambiato il mondo, così come qu… -