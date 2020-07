Giancarlo Magalli replica ad Adriana Volpe e l’attacca (un’altra volta) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il botta e risposta fra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe continua senza sosta e dopo la replica della conduttrice in diretta ad Ogni Mattina, pochi minuti fa è arrivata anche la contro-risposta di Giancarlo Magalli, fatta direttamente fra le pagine di DavideMaggio.it. Il conduttore ha replicato alla frecciatina di Adriana Volpe in cui ha ironizzato sugli ascolti de I Fatti Vostri passati dal 10% al 5% quando se n’è andata dalla trasmissione insieme a Marcello Cirillo. “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto ... Leggi su bitchyf

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - Corriere : Adriana Volpe risponde a Magalli: «Da anni tenti di zittirmi, non ci riuscirai» - Giulietta23123 : RT @trash_italiano: La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - macriga3 : Non e un fiasco della Volpe. È un canale che non guarda nessuno! -