Fernando Alonso torna ufficialmente in Formula 1 con la Renault (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fernando Alonso torna ufficialmente in Formula 1 dal 2021 e lo farà con la Renault. Sostituirà l’australiano Daniel Ricciardo, prossimo pilota della McLaren. Alonso aveva lasciato la Formula 1 nel 2018 dopo quattro stagioni passate con la McLaren. Nel suo periodo di assenza ha continuato a gareggiare, vincendo la 24 Ore di Le Mans nel 2018 e nel 2019 e la 24 ore di Daytona nel 2019. OFFICIAL NEWS 🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. 👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit ... Leggi su linkiesta

