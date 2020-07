Entra in un garage per rubare, ma le auto erano della Polizia Stradale: denunciato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Era convinto di fare il furto del secolo e quando si è ritrovato in un garage con tante auto disposte e pronte per essere taccheggiate da lui, sicuramente, il 28enne di Prato deve aver esultato. Armato di pila ha dunque iniziato la sua caccia, ma non sapeva che su di lui era puntata una videocamera di sorveglianza. Di fronte a sé non aveva un comune garage condominiale, né quello di un comune ufficio: il giovane si trovava nel garage della Polizia Stradale. Proprio mentre il 28enne Entrava in azione gli agenti della Polizia Stradale lo vedevano all’opera. L’uomo aveva con sé chiavi e grimaldelli, oggetti che avrebbe usato per lo scasso. Il ladro si è ... Leggi su bufale

