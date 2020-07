Coronavirus, i bambini non sono i più colpiti dalla pandemia ma rischiano di esserne le più grandi vittime con iperattività, disturbi del sonno e conseguenze psicologiche (Di mercoledì 8 luglio 2020) In un modo o nell’altro il lock-down ci ha cambiati. Non ne siamo usciti come quando è iniziato. Non siamo più quelli che eravamo ad inizio marzo. Sui social girano molti post, per lo più meme ironici, che dicono cose tipo “La quarantena mi ha rimbambito, anche se già partivo da una buona base“. Leggendo frasi simili ci ridiamo su, tutti, ma poi fermandoci a riflettere non possiamo fare a meno di renderci conto che un fondo di verità, non comica ma amara, c’è. Per mesi abbiamo fatto i conti solo con noi stessi, con le nostre paure, con le nostre angosce, con la nostra quotidianità e con i nostri piccoli e grandi fallimenti. Siamo stati bravi, siamo stati forti, ci siamo difesi e abbiamo protetto la nostra famiglia. Ma i giorni di ‘clausura’ sono stati troppi e ci ... Leggi su meteoweb.eu

I bambini si adatteranno”. Lo psicologo Cristiano Inguglia ... istituzioni e parti sociali discutono a proposito di come sarà la vita in classe (nuove ondate di contagi e Covid-19 permettendo) a ...

perché una persona positiva al Covid-19 sia considerata guarita, infatti, occorrono due tamponi con esito negativo consecutivo. A catena, sono stati effettuati i test del tampone ai conviventi, cioè ...

