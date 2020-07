Conte: io ci sono, l'opposizione mi ricorda Nanni Moretti (Di mercoledì 8 luglio 2020) "C'è qualche difficoltà a concordare con opposizione un luogo" e un tempo per l'incontro, "mi ricorda, non vorrei sbagliarmi, 'Ecce Bombo' di Nanni Moretti: mi si nota di più a Chigi a Villa Pamphilj, in streaming o in rappresentazione fotografica?" Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa congiunta con il presidente spagnolo Pedro Sanchez, parlando dell'incontro che dovrebbe avere domani con i leader del centrodestra. "Io ci sono, gli inviti sono partiti spero si arrivi al confronto", ha poi aggiunto il premier. Leggi su agi

