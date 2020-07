Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking (Di martedì 7 luglio 2020) I tamponi effettuati sui 180 migranti a bordo della Ocean Viking hanno dato esito negativo. A dare la notizia è l’AdnKronos. La nave si trova a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Questa notte sono state effettuate le operazioni di trasbordo dei migranti verso la nave Moby Zazà, che verrà usata per la quarantena delle persone salvate dalla nave della Ong Sos Mediterranee.La Capitaneria di Porto ha coordinato le operazioni insieme alla Questura e alla Prefettura. Il trasbordo verso l’altra nave è stato fatto a piedi, e non con i pullman, come fatto con le persone a bordo della Sea Watch 3. I migranti passeranno sulla nave i prossimi 15 giorni, poi verranno smistati nei vari centri d’accoglienza. Leggi su huffingtonpost

