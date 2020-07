Steelrising è il nuovo gioco dei creatori di Greedfall, un action con protagonisti automi ambientato in Francia (Di martedì 7 luglio 2020) La scorsa settimana, Spiders Games aveva stuzzicato i fan annunciando la sua presenza durante l'evento Nacon Connect per presentare un nuovo titolo. Questo gioco è Steelrising, una nuova IP che promette di essere molto più orientata all'azione rispetto ai precedenti titoli dello studio.Se il teaser ci lascia più domande che risposte su questo universo intrigante, Jehanne Rousseau, direttrice dello studio, si è presa il tempo di presentare brevemente la storia di Steelrising. Impersoneremo Aegis, un automa femminile che non è altro che la guardia del corpo personale della regina Maria Antonietta. Il titolo ci immergerà in un'ucronia durante la quale re Luigi XVI è diventato un tiranno completamente pazzo, che scatena un esercito di automi a Parigi per mettere a tacere la rivoluzione. La nostra eroina dovrà quindi proteggere Parigi e ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Annunciato #Steelrising, nuovo titolo dei creatori di Greedfall. -

Ultime Notizie dalla rete : Steelrising nuovo Steelrising è il nuovo gioco dei creatori di Greedfall, un action con protagonisti automi ambientato in Francia Eurogamer.it