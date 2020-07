Senato approva missioni, prorogata anche assistenza a guardia libica (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'aula del Senato ha approvato le risoluzioni che autorizzano 5 nuove missioni internazionali e prorogano fino al 31 dicembre 2020 quelle già in atto, compresa la missione su base bilaterale di assistenza alla guardia costiera della Marina militare libica, su cui diversi esponenti della maggioranza avevano espresso contrarietà.Il voto è avvenuto per parti separate. Dopo l'ok, col parere favorevole del governo, alla risoluzione sulle nuove missioni, è passata anche la risoluzione sulla proroga delle operazioni e, con una votazione a parte, anche la proroga di quella riguardante la Libia con 260 sì, 14 no e 2 astenuti. Su tutte c'era il parere favorevole del governo e l'appoggio dei partiti dell'opposizione. Via libera anche all'ordine del giorno presentato da Laura Garavini di Italia Viva, che impegna il governo a concludere rapidamente la revisione ... Leggi su ilfogliettone

Alla fine è sì, la proroga delle 41 missioni che impegnano 8.613 militari italiani in tutto il mondo viene approvata dall’aula del senato. Ma dal pomeriggio di discussione rovente, e dalla mattinata ...

Proprio Italia viva, che a Palazzo Madama può contare su 18 senatori decisivi per la maggioranza, ha fatto sapere di aver votato a favore del decreto solo “a condizione che passasse l’ordine del ...

