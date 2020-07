Scatto salvezza del Lecce, rimonta sulla Lazio che saluta i sogni scudetto (Di martedì 7 luglio 2020) Colpo del Lecce che batte in rimonta la Lazio 2-1 nella 31esima giornata di Serie A allo stadio Via del Mare . Dopo il vantaggio di Caicedo in apertura, Babacar alla mezz'ora e Lucioni nella ripresa ribaltano... Leggi su feedpress.me

ETGazzetta : Il #Chelsea vince e sale al terzo posto. Scatto salvezza del #Watford - OdeonZ__ : Show di Linetty e perla di Gabbiadini: scatto salvezza della Samp, solo pali per la Spal - MatrizSport : Sampdoria 3-0 SPAL | Scatto salvezza della Sampdoria! | Serie A TIM - La_Samp : Serie A 2019-20, 30ª giornata / SAMPDORIA-SPAL 3-0 Scatto salvezza. Due reti di Linetty e una gemma di Gabbiadini… - pausefun : Sampdoria 3-0 SPAL | Scatto salvezza della Sampdoria! | Serie A TIM - -

Ultime Notizie dalla rete : Scatto salvezza Scatto salvezza del Lecce, rimonta sulla Lazio che saluta i sogni scudetto Gazzetta del Sud Chelsea, scatto Champions. Solo 10' per Jorginho

I Blues liquidano 3-2 il Crystal Palace grazie alle reti di Giroud, Pulisic ed Abraham (Zaha e Benteke a segno per i padroni di casa), il Watford si aggiudica la sfida-salvezza col Norwich ...

La Fiorentina è ‘salva’: la reazione c’è stata, tre punti e molto di più

La Fiorentina è salva, scrive La Repubblica. Almeno nella classifica del buonsenso. Nove punti di vantaggio sul Lecce, terz’ultimo, sono un vantaggio sufficiente per mettersi al riparo da brutte sorpr ...

I Blues liquidano 3-2 il Crystal Palace grazie alle reti di Giroud, Pulisic ed Abraham (Zaha e Benteke a segno per i padroni di casa), il Watford si aggiudica la sfida-salvezza col Norwich ...La Fiorentina è salva, scrive La Repubblica. Almeno nella classifica del buonsenso. Nove punti di vantaggio sul Lecce, terz’ultimo, sono un vantaggio sufficiente per mettersi al riparo da brutte sorpr ...