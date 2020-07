Santa Maria la Carità, 50enne scoperta a intascare la pensione della zia morta da 7 anni (Di martedì 7 luglio 2020) La donna residente a Santa Maria la Carità ha continuato a ritirare la “reversibilità” e l’indennità di invalidità civile che l’Inps accreditava sul conto corrente intestato a lei e alla zia deceduta nel 2013. Ha nascosto la morte della zia convivente avvenuta nel 2013 e per ben quattro anni ha continuato ad intascare pensione e indennità di invalidità: è quanto hanno scoperto i finanzieri di Torre Annunziata (Napoli) che hanno notificato a una donna di 50 anni, nipote della donna deceduta, residente a Santa Maria la Carità (Napoli), un decreto di sequestro emesso dalla Tribunale su richiesta dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore Nunzio Fragliasso. La 50enne ha ritirato, per tutti questi anni, la “reversibilità” e l’indennità di invalidità civile che ... Leggi su 2anews

