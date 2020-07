Renault, -1 all’Alonso-day? In Spagna sono sicuri: “Domani l’annuncio” (Di martedì 7 luglio 2020) La notizia era circolata già domenica nel paddock di Spielberg, lunedì l’intensificazione sui media e oggi la conferma dalla Spagna. Fernando Alonso sarà un pilota della Renault a partire dal 2021 e l’annuncio, proprio come anticipato da voci nel paddock austriaco, arriverà nella giornata di mercoledì 8 luglio. sono i media spagnoli vicini all’entourage del due volte campione del mondo a confermare l’imminente ritorno di Nando nella Formula 1. Dopo aver dato l’addio al termine del Mondiale 2018, Alonso è pronto ad accettare il terzo capitolo della sua carriera con Renault dopo aver vinto i titoli nel 2005 e nel 2006 contro Michael Schumacher. Nando prenderà il posto di Daniel Ricciardo che dalla prossima stagione gareggerà con la McLaren. Leggi su sportface

