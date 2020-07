Milan, Pioli: "Spirito incredibile. Futuro? Io con questa squadra sto bene" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Spettacolare rimonta del Milan sulla Juve capolista, 4-2 il risultato dopo essere stati sotto di due gol. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato il successo dei suoi e lo ha fatto a DAZN nel post-partita. Queste le sue parole: AC Milan v Juventus - Serie A “Complimenti ai miei giocatori. Hanno una mentalità ed uno Spirito incredibile. Anche nelle difficoltà c’è voglia di reagire, c’è voglia di fare squadra e di stare insieme fino alla fine. Sono stati premiati da un grande risultato e... Leggi su 90min

AlfredoPedulla : Godetevi Milan-Juve, il mercato vero verrà. Alla vigilia meglio evitare voli pindarici, chiacchiere e previsioni ch… - FBiasin : Ha rimesso insieme il #Milan, ha trovato gli incastri giusti, ha tutti i giocatori dalla sua parte. Nei panni di… - capuanogio : Black out #Juventus ingiustificabile nell’ultima mezz’ora, spiegabile solo con un pericoloso senso di appagamento u… - giorjolly : RT @capuanogio: Black out #Juventus ingiustificabile nell’ultima mezz’ora, spiegabile solo con un pericoloso senso di appagamento unito all… - MaricaLongini : Complimenti al Milan e a Pioli, che io già conoscevo come bravo e serio allenatore. ?????? #MilanJuventus -

