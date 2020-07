Milan-Juventus, follia totale di Alex Sandro: Rebic fa il gol del 4-2 (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Succede tutto e il contrario di tutto in Milan-Juventus, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro i ragazzi di Stefano Pioli ribaltano totalmente la partita e chiudono i conti grazie ad Ante Rebic che capitalizza al meglio una follia di Alex Sandro che con un cambio campo sanguinoso regala palla ai rossoneri. Di seguito il VIDEO del gol. Leggi su sportface

