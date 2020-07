La produzione industriale tedesca peggio del previsto: a maggio +7,8%, ma dopo il lockdown era atteso un rimbalzo maggiore (Di martedì 7 luglio 2020) La produzione industriale tedesca continua a deludere le aspettative degli analisti e a soffocare una possibile ripresa dell’intera eurozona. A maggio, dopo il lockdown per il coronavirus, il consensus di Bloomberg si aspettava un rimbalzo intorno all’11%, in linea con le altre stime che prevedevano un +10 per cento. Invece, nonostante la fine delle restrizioni, la produzione industriale in Germania è salita di un +7,8% rispetto al mese di aprile, facendo registrare comunque rispetto a un anno fa un perdita del 16,9 per cento. Seppur in recupero, il dato della ‘locomotiva d’Europa‘ è sotto le attese. E arriva dopo che ad aprile la produzione era crollata del 17,5% e a marzo era scesa del 9,2% a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Per la maggiore economia dell’Eurozona continua la tendenza al ribasso, dopo che il ... Leggi su ilfattoquotidiano

