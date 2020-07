Il «piano» della Mostra di Venezia per ripartire in sicurezza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Che Mostra di Venezia sarà quella 2020, nell’era del Covid-19 che ha cancellato finora grandi e piccoli eventi? Le prime indicazioni sono arrivate ieri con un comunicato in cui il direttore Alberto Barbera ha annunciato i cambiamenti messi in atto per garantire lo svolgimento della Mostra – dal 2 al 12 settembre – nella massima sicurezza e rispettando le norme di distanziamento. Se il concorso internazionale Venezia 77, il fuori concorso, Orizzonti e Biennale College sono confermati sul Lido secondo … Continua L'articolo Il «piano» della Mostra di Venezia per ripartire in sicurezza proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

LaStampa : L’accusa della Corte dei Conti: “Il governo è inadempiente” - LaStampa : Ventotto misure cautelari di cui 16 in carcere. Nelle maglie dell’inchiesta anche il fratello della parlamentare Pd… - virginiaraggi : Ieri sera abbiamo inaugurato la nuova illuminazione della Basilica di Santa Maria in Trastevere, nel cuore di Roma.… - piano_vai : @VlnN94 Stai calmo che la strada è quella giusta, i primi 60' della Juve sono stato di livello davvero alto - leggilles : RT @SoloLaura6: Un primo piano della mia patatina dopo un bel orgasmo..???? -

Ultime Notizie dalla rete : piano della Asfalto nuovo per trenta chilometri Ecco il ‘piano’ della Provincia il Resto del Carlino Il M5S rilancia l'eurotassa sulla carne. La Lega: "Schiaffo agli allevatori"

Riportare in Europa il dibattito sulla "animal welfare tax". È quanto si aspetta l’eurodeputata del M5S, Eleonora Evi, dalla ministra dell’Ambiente di Berlino, Svenja Schulze, durante il semestre di p ...

L'Assistente delle Star: online la scena Così elegante

Grazie alla Universal Pictures ecco a voi una nuova scena di L'Assistente delle Star, drama movie a tinte musicali della regista Nisha Ganatra. Protagonista del film è Dakota Johnson, star della trilo ...

Riportare in Europa il dibattito sulla "animal welfare tax". È quanto si aspetta l’eurodeputata del M5S, Eleonora Evi, dalla ministra dell’Ambiente di Berlino, Svenja Schulze, durante il semestre di p ...Grazie alla Universal Pictures ecco a voi una nuova scena di L'Assistente delle Star, drama movie a tinte musicali della regista Nisha Ganatra. Protagonista del film è Dakota Johnson, star della trilo ...