Guarito dal coronavirus dopo 3 mesi | “Ero sano | ora vivo su sedia a rotelle”

Stupisce e lascia a bocca aperta la testimonianza di un ragazzo di 34 anni catalano, che in un'intervista all'emittente spagnola La Sexta ha spiegato di come il coronavirus lo abbia marchiato a fuoco, lasciando segni indelebili sul suo corpo. Il giovane catalano non aveva particolari patologie pregresse prima di essere contagiato. Marc Gil Segrin, viene da Sabadell, nelle zone di Barcellona, e ha raccontato di aver rischiato la morte pochi giorni dopo che fossero apparsi i primi sintomi da contagio. dopo tre mesi di ricovero in ospedale Marc Gil Segrin ha riportato anche danni neurologici. Ai microfoni di Sexta, Segrin si sente di avvertire a tutti coloro che credono di essere imbattibili e di non correre il pericolo di essere infetti di coronavirus. "Voglio fare un appello a tutti, ma specialmente ai più giovani che tendono a ..."

Ultime Notizie dalla rete : Guarito dal Marc, guarito dal Coronavirus dopo 90 giorni: “Ero sano, ora vivo su una sedia a rotelle” Fanpage.it Covid, in Puglia 727 test: zero positivi e decessi

Bari, 06 luglio 2020. Oggi, sono stati registrati 727 test in Puglia per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio d ...

Coronavirus: un caso sospetto a Palo e un decesso in provincia di Foggia

Su 2.350 tamponi processati oggi in Puglia non sono stati registrati nuovi contagi di Coronavirus, anche se c’è un caso sospetto che riguarda una dipendente del Comune di Palo del Colle, positiva al p ...

