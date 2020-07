GP Stiria, Binotto: “Cercheremo di anticipare gli aggiornamenti sulla SF1000” (Di martedì 7 luglio 2020) “Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo un weekend di gara davvero intenso e siamo di nuovo in pista, su quello stesso tracciato dove abbiamo corso domenica scorsa. È una delle novità di questa strana stagione 2020, iniziata a luglio e con una conclusione prevista poco prima di Natale“. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, presenta così il Gran Premio di Stiria, la seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. “Innanzitutto vorrei fare i complimenti alla FIA, Formula 1 e al promoter del circuito di Spielberg per lo sforzo profuso nell’organizzazione dell’evento – ha aggiunto Binotto parlando al sito ufficiale della Scuderia Ferrari -. La Formula 1 è stato il primo sport globale a riprendere il suo percorso dopo lo scoppio della pandemia e va dato il giusto mertito a chi ha fatto tutto il possibile per arrivare a ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ferrari | #Binotto: 'Al GP di #Stiria cercheremo di anticipare gli aggiornamenti sulla #SF1000' - monica_vecchi : Ferrari al lavoro per aggiornamenti al GP Stiria - F1 Team - Formula 1 - Motorsport - FormulaPassion : #F1: #Ferrari al lavoro sugli aggiornamenti già per il prossimo weekend #Binotto #SF1000 -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria Binotto GP Stiria, Binotto: "Cercheremo di anticipare gli aggiornamenti sulla SF1000" Sportface.it LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: Alonso ad un passo dalla Renault! Vettel coperto di critiche

Il gap della Ferrari da Red Bull e Mercedes è preoccupante. Ma a quanto ammonta nello specifico? Scopritelo nell’articolo di seguito. 68° giro/71 5 SECONDI DI PENALITA’ ANCHE PER PEREZ! Superata la ve ...

F1: c'è chi ha fatto il furbo durante il lockdown?

Ha lavorato male la Ferrari nello shutdown o ci sono squadre che hanno approfittato del periodo di chiusura dei team per fare modifiche alle monoposto prima che queste fossero congelate nel GP d'Austr ...

Il gap della Ferrari da Red Bull e Mercedes è preoccupante. Ma a quanto ammonta nello specifico? Scopritelo nell’articolo di seguito. 68° giro/71 5 SECONDI DI PENALITA’ ANCHE PER PEREZ! Superata la ve ...Ha lavorato male la Ferrari nello shutdown o ci sono squadre che hanno approfittato del periodo di chiusura dei team per fare modifiche alle monoposto prima che queste fossero congelate nel GP d'Austr ...